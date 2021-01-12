İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte mesai çıkışanda İstanbul’da trafik yüzde 76 seviyelerine yükselirken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Cevizlibağ'da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar yağışa yakalanmamak için metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, tedbirsiz yakalananlar ise koşarak metrobüs duraklarına girmeye çalıştı.

Medeni Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.