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İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 85'e ulaştı
İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk yüzde 85 olarak ölçümlendi.

İstanbul trafiğinde yağış yoğunluğu - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası saat 16.00 sıralarında İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen yağışlarla birlikte D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışı araçlarıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk sonrası Kadıköy D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 85 olarak ölçümlendi.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

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