İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yakalandı: Üzerinden suikast silahı çıktı

İstanbul'da yakalandı: Üzerinden suikast silahı çıktı
İstanbul'da yakalandı: Üzerinden suikast silahı çıktı

Zeytinburnu’nda minibüs sürücüleriyle yaşadığı kavga sırasında Suriyeli birini silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. yakalandı.

Bahri Ö.'nün üzerinde suikast silahı olarak tasarlanmış ‘anahtarlık silah' ve bir tabanca ele geçirildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Osmanlı Ocakları eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahri Ö. ile minibüs sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında olay yerinden geçen Suriye uyruklu Muhammed El-Şeref adlı göçmen, silahtan çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Bahri Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Bahri Ö. Bakırköy'de bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Bahri Ö.'nün üzerinde suikast silahı olarak bilinen ‘anahtarlık silah' ve bir tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Yakalanan Ö.'nün polisteki sorgusu devam ediyor.  

Sadık Kahraman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.