İstanbul'da 'yan bakma' kavgası kamerada

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz günlerde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Ç. (30) yolda yürüyen Kerim G.'ye (19) iddiaya göre yan baktı. Durumdan rahatsız olan Kerim G. tepki gösterince Mehmet Ç. ona küfür etti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine giren taraflardan Kerim G., Mehmet Ç.'yi yumruk atarak yere düşürdü. Ardından Kerim G., arkadaşını yerde defalarca yumruk ve tekme atarak dövdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, araya giren esnaf Emre G. tarafları ayırdı. Olayın ardından iş yerinden çıkarak uzaklaşan ikilinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Birbirlerine yumruk atmaya başladılar, şaşırdım zaten hemen ayırdım”

Olayla ilgili konuşan Emre G., “Vallahi yeğenimle arkadaşı şakalaşıyorlardı. Ben dışarıdaydım onlar içeri girdi, sonra bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladılar. Şaşırdım, zaten hemen ayırdım. Bunlar aralarında şakalaşmışlar artık nasıl bir şakalaşmaysa. Aralarını buldum, barıştırdım ikisini. Kızdım zaten ben de onlara. Onları barıştırınca ben işime gücüme döndüm, onları da gönderdim. İkisi zaten arkadaş, biri öbürüne küfür mü etmiş hakaret mi etmiş tam anlamadım ama kavga ettiler işte, ama Allah'a şükür aralarında daha büyük bir şey çıkmadan barıştırdık. Aralarında bir şikayet falan da olmadı” dedi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun