İstanbul'da yapılan asayiş uygulamalarının bilançosu açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün dün saat 21.00-23.00 arası yaptığı geniş kapsamlı uygulamada, 19.122 kişiye GBT sorgusu, 2.535 araç sorgusu yapılmış, 309 işyeri ve umuma açık yer kontrol edilmiştir.

Çalışmalarda 39 aranan şahıs, 130 yoklama kaçağı şahıs yakalanmış, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 54 fişek ile 1 adet rambo bıçağı, 33.82 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 30 şahsa idari işlem yapılmış, 5 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılmış, 10 araç trafikten men edilmiştir. Toplam 45.592 ? cezai işlem uygulanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç ve suç unsurlarına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilmiştir.

Sadık Kahraman

