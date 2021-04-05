İstanbul'da yarım milyonluk vurgun yapan 'mendilci' çetesi çökertildi

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iki şahıs, yaklaşık 3 ay içerisinde yanına yaklaştığı vatandaşların ziynet eşyalarını “mendilcilik” diye tabir edilen yöntemle çaldı. Eşyalarını imitasyonla da değiştiren, geçersiz yazılı sahte dolarlarla da dolandıran çete üyeleri bu yöntemle eşya ve paraları çalarak kayıplara karıştı. Ocak ayından bu yana çok sayıda şikayetin gelmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Mendilcilik yöntemiyle vatandaşları dolandırmışlar

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, olayların yaşandığı noktalarda güvenlik kamera çalışması yaptı. Elde edilen görüntüleri incelemeye alan Kağıthane polisi, yüzlerce saatlik inceleme sonucunda olayları 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarının daha da derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini de tespit etti.

500 milyon liralık vurgun yapmışlar

Yapılan tespitler sonucunda polis, şahıslardan birinin emniyette 35 ayrı suçtan kaydı, 13 ayrı dosyadan aranması ve 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki Bilal Ö. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane polisi, şahsın emniyetteki kayıtlarından geçmişte birlikte suç işlediği ortağı Özcan T. ile irtibata geçti. Yapılan görüşme sonrasında tespit edilen şahıslardan biri olmadığını ve bu tür suç işlemeyi bıraktığını belirten Özcan T., Bilal Ö.'nün bu tür suçları işlemeye devam ettiğini söyleyerek, yanındaki şahsın ise 51 yaşındaki Abdullah V. olduğunu belirtti.

Polis “vardar547”yi sosyal medyadan görüşüp yakaladı

Bilgi alınması ve tespit edilmesinin ardından şahsın sosyal medyada “vardar547” isimli hesabı kullandığı belirlendi. Bunun üzerine kadın profilli sosyal medyada hesabından iletişime geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısla buluşma talep etti. Şahsın kabul ederek geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabad Caddesi üzerindeki bir bankanın önü olarak belirttiği adrese gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Abdullah V.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Evden tomarla sahte dolar ve lira çıktı

Kağıthane polisi, Bilal Ö.'yü yakalamak için devam eden çalışmalarda şahsın, Ayvansaray Kani Efendi Sokak üzerindeki bir adreste olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polisi ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise, şeffaf poşet içerisinde 1 gram “mariana” diye tabir edilen uyuşturucu madde, üzerinde geçersiz yazılı tomarla dolar ve lira, çok sayıda imitasyon bilezik, çeyrek, altın pırlanta ve yüzük, 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, çok sayıda mendil ve altın koymaya yarayan kese ve şahsın olayda kullandığı mont ve bere bulundu.

Çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ardından ele geçirilen malzemeler ve şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorgulanan 2 şüpheliye, “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak kullanmak”, “ateşli ve ateşsiz silahlar kanununa muhalefet”, “parada sahtecilik” ve “gasp” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur