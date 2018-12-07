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İstanbul'da yarın bu yollara dikkat !

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat !
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat !

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yarın Galatasaray A.Ş.-Çaykur Rizespor takımları arasında oynanacak Spor Toto Süper Ligi futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray A.Ş. - Çaykur Rizespor takımları arasında yarın saat 19.00'da oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak araç sürücüleri, Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır" denildi. 

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