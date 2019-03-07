İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beyoğlu ilçesinde saat 15.00'den etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle: 

"Tak-ı Zafer Caddesi üzeri Osmanlı Sokak ve Dünya Sağlık Sokak, Sıraselviler Caddesi Kazancı Yokuşu sokağından itibaren Taksim Meydan istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi Taksim Meydan istikameti, Kurabiye Sokak, Süslü Saksı Sokak, Halas Sokak, Balyoz Sokak, Meşrutiyet Caddesi, Taksim tünel Meydan, belirtilen cadde ve sokaklara çıkan diğer cadde ve sokaklar."
Alternatif güzergahlar ise şöyle: 

"Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Kazancı Yokuşu Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Refik Saydam Caddesi." 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.