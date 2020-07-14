İstanbul'da yarın bu yollara dikkat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinlik ile ilgili olarak 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Kuleli Caddesi - Vaniköy Caddesi - Yamaçlı Sokak her iki yönde, Kuleli Caddesi - Al Zambak Sokak kesişiminden itibaren her iki yönde (Kuleli Caddesi Yamaçlı Sokak kesişimi ile Al Zambak Sok kesişimi arası trafik akışı olmayacak), Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine akım verilmeyecek."

Alternatif yollar ise şöyle:

"Sahilyolu Üsküdar İstikameti; Yamaçlı Sokak-Kuleli Cad.-Yeniköy Caddesi kesişiminde akım Yamaçlı sokağa verilecek, alternatif olarak kullanılabilecek Cadde-Sokaklar: Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Reşadiye Sokak, Hür Sokak, Kaldırım Caddesi, Beykoz İstikameti; Güzeltepe Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi

İETT otobüslerinin tamamı ve büyük araçlar için; Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Yalnızselvi Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Sadri Alışık Caddesini Takiben Sahil Yolu güzergahları kullanılabilecek."