İstanbul'da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

Öğrencilerin dört gözle beklediği yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Karne sevincini yaşayacak olan çocuklar İstanbul'da birbirinden eğlenceli program ve atölyelere davet ediliyor.

KidZania'dan sömestirde küçüklere büyük sürprizler

KidZania İstanbul, yarıyıl tatilinde tüm çocukları eğlenirken öğrenebilecekleri, 65 aktivite alanında kendi becerilerine ve ilgi alanlarına göre 100'den fazla rolü deneyimleyebilecekleri eğlence dolu Çocuklar Ülkesi'ne davet ediyor. Yeni açılan 0-4 yaş aktivite alanı ile minik misafirlere de hizmet veren KidZania İstanbul, sömestir ile birlikte karne alacak abi ve ablarına da sürprizler hazırladı.

KidZania'nın hak savunucu karakterleri Beebop, Chika, Vita ve Bache'nin de karnelerini alacağı 17 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayacak tüm ziyaretçilerimizi 17-19 Ocak tarihleri arasında KidZania'da karne partisi ve sürprizler karşılayacak. Animasyon Kulesi, Dans Stüdyosu, Deneysel Sanat Atölyesi, 3D Kalem Atölyesi, Sokak Oyunları ve çeşitli sürprizler aktiviteler ise KidZania'da sömestir boyunca misafirlerimize yeni deneyimler katacak.

Sanat atölyeleri yarıyıl boyunca Akasya'da

Minik misafirlerin hayal gücü gelişimine sanatla katkı sağlamak için Akasya, 25-26 Ocak ve 1-2 Şubat tarihleri arasında Türk Ressamları Atölyesi'nin kapılarını bir daha açıyor. 3-12 yaş grubu geleceğin potansiyel sanatçıları ile 12.00 ila 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye, müzede yer alan ve Türk resmine yön veren ünlü sanatçıların hayatı ve İstanbul portelerinin ışığı ile gerçekleşecek.

Minik misafirler hem kendi eserlerini oluşturacak hem de Türk resim tarihini keşfe çıkacak. Tüm çocukların katılımı ücretsizdir. Gerçekleşecek etkinlikler miniklere unutulmaz bir yarı tatil yaşatacak.

Akmerkez'de çocuk olma zamanı

Akmerkez, çocuklar için tatil boyunca sürecek özel bir program hazırladı. 18-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek olan etkinliklere 0-12 yaş arası tüm çocuklar ve ebeveynleri davetli.

İlk olarak 18-24 Ocak tarihleri arasında Fisher Price'ın ‘Çocuk Olma Zamanı' programı ile minik misafirler oyuna doyacak. 25-31 Ocak tarihlerinde ise Hipp ile Bebek ve Çocuklar için Fitness& Wellness Festivali ile, sağlık, spor ve eğlence dolu unutulmaz anlar yaşatacak. Yarışmalar, atölye çalışmaları, dans, oyun ve sporla dolu AVM yarıyıl etkinleri alt katta yer alan Anne Çocuk Merkezi'nde ve etkinlik alanında gerçekleşecek.

Tasarım atölyeleri Akbatı'da

Çocuklar, Akbatı'da gerçekleşecek iki ayrı tasarım atölyesi ile üretkenliklerini geliştirecekler. 4 ila 12 yaş arasındaki tüm çocuklar için tasarım atölyelerin kurulacağı Akbatı'da; ilk olarak 17 - 26 Ocak tarihleri arasında LEGO ile Genç Mucitler Atölyeleri kullandıkları makinaları inşa edecek. Atölyede dört ayrı yaş grubu için farklı becerileri geliştirecek etkinlikler olacak. 4-5 yaş grubu için; rengarenk yürüyen bant, topaç, dönen salıncaklar, 6-7 yaş grubu için; pulluk, çamaşır makinesi, asfalt düzleme aracı ve 8-9 yaş grubu taşıma bandı, metronom, araç çekici, son olarak 10-12 grubu için ise; vinç, yeldeğirmeni, elektrik santrali modelleri yapacak. Atölyeler 13.00 ila 18.30 saatleri arasında zemin kat havuz önünde gerçekleşecek ve tüm çocukların katılımına açık olacak.

K'NEX ile Hayvanlar Dünyası Atölyesi'nde ise çocuklar hayvanlar alemini keşfedecek. 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte 4-5 yaş grubu denizatı, kelebek, ördek modelleri tasarlayacak. 6-7 yaş grubu; ahtapot, örümcek, köpek, 8-9 yaş grubu; kurbağa, keçi, kuş, 10-12 yaş grubu ise fil, tavşan ve denizejderi modelleri yapacak. K'NEX ile Hayvanlar Dünyası Atölyesi de zemin kat havuz önünde 13.00-18.30 arasında tüm misafirlerin katılımına ücretsiz olarak açık olacak.