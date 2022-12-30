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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da, futbol ve diğer spor müsabakalar üzerine yasadışı sanal bahis oynatan ve aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 40 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, İstanbul'da belirlenen 50 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'nın yakalandığı bildirildi.

Sadık Kahraman

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