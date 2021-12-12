İstanbul'da yaşayan Erbaalılar ‘Sıladan Gurbete Gönül Köprüsü' programında buluştu

İstanbul'da yaşayan Tokat Erbaalı vatandaşlar, Erbaa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Sıladan Gurbete Gönül Köprüsü' adlı programda bir araya geldi. Erbaalı vatandaşların hasret giderdiği programa Tokat Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, siyasi parti başkanları, dernek başkanları ve çok sayıda Erbaalı vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Tokat Erbaa'yı temsil eden dernek ve federasyon başkanları yaptıkları faaliyetleri anlattı. Erbaalıların bir araya gelip kucaklaştıkları gecede, Erbaa'nın yöresel türküleri de seslendirildi.

“İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın hasretlerini gidermek istedik”

Gecede konuşma yapan Tokat Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Biz bugün sıladan gurbete, İstanbul'daki Erbaalılarla buluşuyoruz. Hem kendi yaptığımız çalışmaları hem Erbaa'da olan biteni, Erbaa dışında olan hemşerilerimize anlatalım, onların memleketleriyle olan bağlarını tekrardan kuvvetlendirelim diye böyle bir program düzenliyoruz. Buradaki yaşayan insanlar, genellikle ekonomik sebeplerden dolayı memleketlerini terk ediyorlar. Bu anlamda onların bu hasretlerini gidermiş olalım diye böyle bir program düzenliyoruz” dedi.

“STK'lar İstanbul'a gelen öğrencilere sahip çıksınlar”

Sivil Toplum Kuruluşlarının gençlere sahip çıkmasını isteyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “STK'lar, İstanbul'a gelen çevre illerden özellikle öğrencilere sahip çıksınlar. Onların eğitimlerinde, yerleşmesinde yanlarında olsunlar. Buraya gelen gençler, hem gelenek göreneklerini unutmayacaklar, hem de sizlerin destekleriyle o çocuklarımız eğitimlerini ve kültürlerini arttırıp, vatanına, milletine, ülkesine hizmet edecek” diye konuştu.

Ensar Kıranlıoğlu

Ensar Kıranlıoğlu