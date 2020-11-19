İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da yaşlı adama markette ekmek bıçağıyla gasp girişimi

İstanbul'da yaşlı adama markette ekmek bıçağıyla gasp girişimi
İstanbul'da yaşlı adama markette ekmek bıçağıyla gasp girişimi

Kağıthane’de kapüşon ve cerrahi maskeli bir şahıs, alışveriş yapma bahanesiyle girdiği markette 65 yaşındaki adama ekmek bıçağıyla gasp girişiminde bulundu. Adamın şahsın üzerine yürüyerek, “Bir baktım ‘çıkar lan paraları kasadan’ dedi. Bende kalktım ona bir diklendim ve kaçtı” dedi. Şahsın markete gelmesi ve koşarak kaçması güvenlik kameralarıan yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Mustafa Coşkun, sabah saatlerinde marketi açarak çalışmaya başladı. Öğle saatlerinde kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs alışveriş yapma bahanesiyle içeriye girdi. Reyondan 2 çikolata alarak tezgaha koyan şahıs ardından bıçağı çıkartarak “çıkar paraları” diyerek Coşkun'dan paraları vermesini söyledi. Coşkun'un sözlü karşılık vererek diklenmesi sonucu gaspçı apar topar marketten kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın markete geldiği ve olaydan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Çıkar lan paraları kasadan' dedi, ben diklenince kaçtı”

Olay hakkında konuşan Mustafa Coşkun, “Böyle oturuyordum, oradan bir çikolata aldı buraya getirdi ve kaç para dedi. Bende 1 lira dedim, 1 tane daha getirdi ve buraya 5 lira koydu. Bende 2 lira vermek için kasaya döndüm. Bir baktım ‘çıkar lan paraları kasadan' dedi. Bende kalktım ona bir diklendim ve kaçtı. Herhalde korktu, bir şey çıkartıyorum zannetti. Hiç tanımadığım bir insandı, mahalleden biri değildi. Sonra oğlum gitti güvenlik kamera görüntülerine baktı. Maske takmış ve kafasında da kapüşon vardı tanınmıyordu. İçeride maskesi yoktu ama kaçarken takmış. Diklendim ona ne diyorsun sen falan deyince benden korktu ve kaçtı. Emniyet yakalarsa mutlu olurum ama tanınacak bir pozisyonu yok. O işi yapan her türlü şeyi yapar” dedi.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.