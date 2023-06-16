İstanbul'da yaz tatili yoğunluğu

Okulların tatile girmesiyle birlikte tatil planı yapan aileler yola çıkınca, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Tatil için okulun kapanmasını bekleyen veliler, öğrencilerin karne almasının ardından yola çıktı. Yola düşen aileler megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 17.30 itibarıyla şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

Caner Sönmez - Davut Has

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