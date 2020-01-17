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İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur 2020-2' uygulaması

İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur 2020-2' uygulaması
İstanbul'da ‘Yeditepe Huzur 2020-2' uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2020-2" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçenin genelinde denetim yapıldı.

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur 2020-2’ uygulaması - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, "Yeditepe Huzur 2020-2" uygulaması, 39 ilçede saat 20.00'de başladı. Uygulama kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri ile eğitim köpekleri de katıldı. Uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Vedat Bayraktar - Davut Has
 

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