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İstanbul'da yeni haftada hava yağışlı

İstanbul'da yeni haftada hava yağışlı
İstanbul'da yeni haftada hava yağışlı

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre bugün itibariyle yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul’da yeni haftada hava yağışlı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen bölge genelinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Perşembe gününe kadar yağmurlu bir hava etkili olacak; Cuma günü ise yağmur yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak.

Havanın yağışlı olması tahmin edilen İstanbul'da bugün havanın en düşük 8, en yüksek 13 derece; 28 Ocak Salı günü en düşük 8, en yüksek 11 derece; 29 Ocak Çarşamba günü en düşük 7, en yüksek 14, 30 Ocak Perşembe günü en düşük 5, en yüksek 9 derece, 31 Ocak Cuma günü ise en düşük 4, en yüksek 11 derece olması bekleniyor.

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