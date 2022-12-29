İstanbul'da yılbaşı öncesi 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

2023 yılına sayılı günler kala il genelindeki denetimleri artıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.00 sıralarında “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada yapıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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