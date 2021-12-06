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İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 7 bin 716 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. Şebekenin içkilerin yılbaşı öncesinde eğlence mekanları üzerinden piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul’da yılbaşı öncesinde 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi - Tıkla İzle

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Bir şebekenin “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanede üretilen içkilerin, yılbaşı öncesi Muğla ve Antalya gibi ege ve güney illeri başta olmak üzere büyük eğlence mekanları ile alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon kararı alındı. Silivri'de bir tıra düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon lirayı bulan 7 bin 716 şişe kaçak/sahte içki ele geçirildi. Yurt genelindeki illerle dağıtılmak üzere tıra yüklenen içkilere el konulurken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eğlence mekanları ve alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürülecekti

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, ucuz maliyetle temin ettikleri metil alkolü damıtarak “Tersiyer Butil Alkol” (TBA) haline getirdikleri belirlendi. Üretilen yeni tip alkolün, kullanımından bir süre sonra karaciğer, böbrek, göz problemi ve iç organ yetmezliğine yol açtığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin matbaalarda sahte TAPDK bandrolü ve içki şişesi etiketleri bastırdıkları ve orijinal içki şişesi görünümü verdikleri anlaşıldı. Şebekenin, alkollü içkileri sahte irsaliye düzenleyerek Muğla ve Antalya illeri başta olmak üzere büyük eğlence mekanları ile alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlendi.

Devlet 2 milyon 240 bin lira vergi kaybından kurtarıldı

Kaçakçılık Polisince düzenlenen operasyonda, devletin yaklaşık 2 milyon 240 bin lira vergi kaybına uğramasının önüne geçildiği aktarıldı.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Sadık Kahraman
 

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