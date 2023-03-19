İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

Yoğun sis boğazda görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta gözden kayboldu. Boğazdaki yoğun sis Kandilli ve Kuleli sahilinden görüntülendi.

İstanbul'da gece yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Sisin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Diğer yandan TEM Otoyolu'nda da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak seyretti.

Ahmet Emin Şentürk



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