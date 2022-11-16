İstanbul'da yol kapatıp oynayan magandalar kamerada: Polis ceza yağdırdı

Beşiktaş Akaretler Şair Nedim Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü saat 01.30 sıralarında hafif ticari araçla seyreden iki şahıs, yolu trafiğe kapattı. Şahıslar ardından araçtan inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde yol ortasında oynamaya başladı. Dakikalarca trafiği aksatan şahıslar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Trafik magandaları Beşiktaş polisinden kaçamadı

Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahısların kullandığı aracın plakasının 34 BIH 216 olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, yolu kapatan magandaların ise Sezgin Can A. (21) ve Aziz A. (51) olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şahıslar Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

Baba ve oğluna ceza yağdı

Emniyete götürülen şahıslara burada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri tarafından işlem yapıldı. Şahısların aracında inceleme yapan sivil trafik polisi, bagaj kısmında teknik değişikler yapıldığı ve müzik tesisatıyla yüksek ses yaptıkları tespit edildi. Denetim ve incelemenin ardından şoför Sezgin Can A. ve araç sahibi babası Aziz A.'ya toplamda 6 farklı maddeden 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

Doğan Can Cesur



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.