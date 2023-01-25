İstanbul'da yolcu otobüsünde 2 bin 154 tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ocak'ta Ümraniye ilçesindeki şehirlerarası otobüs firmasına ait bir aracın bagajındaki paket içerisinde tarihi eserler olduğu istihbaratı alındı. Alınan istihbaratı değerlendirmeye koyan kaçakçılık polisi, belirlenen yolcu otobüsüne operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde otobüste yapılan aramada, 2 bin 154 sikke ele geçirildi.

Sikkelerin bulunduğu paketleri otobüs bagajına bırakan kişiye yönelik geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, operasyonun devamında zanlının Güngören'de yaşadığını belirledi. Adresi tespit edilen zanlı, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Sabıkalının ikametinde yapılan aramada ise 936 sikke daha ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 3 bin 90 sikkeye el konulurken, yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet çerçevesinde Tarihi Eser Kaçakçılığı” suçundan başlatılan adli tahkikatın devam ettiği ve savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman



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