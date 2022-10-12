İstanbul'da yolcu seçen taksici gazetecilere küfür etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 196 TL cezai işlem uygulandı. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Y.'ye ise bin 823 lira para cezası kesilerek, aracı 10 gün trafikten men edildi.

Caner Sönmez - Davut Has

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