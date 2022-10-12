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İstanbul'da yolcu seçen taksici gazetecilere küfür etti

İstanbul'da yolcu seçen taksici gazetecilere küfür etti
İstanbul'da yolcu seçen taksici gazetecilere küfür etti

İstanbul Fatih’te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücüler cezadan kaçamadı. Fatih’ten Esenyurt’a gidecek olan bir yolcuyu aracına almadığı için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, kendisine soru soran basın mensuplarına küfür etti.

İstanbul’da yolcu seçen taksici gazetecilere küfür etti - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetimde sivil ekipler, kurallara uymayan taksi sürücülerini tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 196 TL cezai işlem uygulandı. Yolcu seçen taksi şoförü İlkay Y.'ye ise bin 823 lira para cezası kesilerek, aracı 10 gün trafikten men edildi.

Caner Sönmez - Davut Has

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