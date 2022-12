İstanbul'da yolda beklerken bacağından vuruldu

Olay, önceki ay akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde semtteki bir restorana gelen Ferhat Can, içeride yemek yedikten sonra sigara içmek için dışarıya çıktı. Can, sigarasını içtiği esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Ferhat Can, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı. Silahlı saldırı sonrası yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Sigara içerken silahlı saldırıya uğradı

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferhat Can'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralı Ferhat Can ve çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerini başvurdu. Kimseyle husumetinin bulunmadığını ifade eden Can, kendisi silahla yaralayan şahsın kendisine husumet besleyen şahsın Burç S. olduğunu ve ona Ertuğrul S. ve Dinçer T.'nin gözcülük yaptığını söyledi.

