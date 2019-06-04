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İstanbul'da yollar bayram etti

İstanbul'da yollar bayram etti
İstanbul'da yollar bayram etti

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 2’ye düştü. Megakentte bomboş kalan yollar ise havadan görüntülendi.

İstanbul’da yollar bayram etti - Tıkla İzle

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul'da yollar boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre bayramın birinci gününde kentte yoğunluk yüzde 2'ye düştü. İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.  

Ahmet Faruk Sarıkoç - Alper Suat Tutaşı - Volkan Kayalar
 

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