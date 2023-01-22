İstanbul'da Yunanistan'a giden otobüsün üstüne gizlenen Faslı şahıslar yakalandı

Olay, saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan gidecek olan otobüsün üstüne gizlenen 2 Fas uyruklu şahıs, oteller bölgesi olan Talimhane'ye geldi. Şahıslar burada yapılan kontrollerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekibi tarafından fark edildi. Otobüsten aşağı indirilen şahıslar, polise teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur



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