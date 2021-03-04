İstanbul'daki 5 barajın doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayının ortasında yüzde 19'lara düşen barajlardaki su miktarı, yükselmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan 5 barajın doluluk oranı ise yüzde 60'ı geçti. Bugün itibariyle Ömerli Barajı yüzde 70.19, Elmalı Barajı yüzde 65.73, Darlık Barajı'nın da yüzde 66.67, Kazandere Barajı yüzde 60.68, Istrancalar Barajı yüzde 60.69 seviyesinde olduğu görüldü. Genel doluluk oranı ise yüzde 57,63 seviyelerinde seyrediyor. Bu oran son yıllara bakıldığında ise, son 6 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

Sümeyye İnal

