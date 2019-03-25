İstanbul'daki ana darbe davasında 14 sanığın cezasına onama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Yüksel Durak, “silahlı terör örgütü adına suç işlemek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılırken, sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli “kasten öldürme” suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında ise, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 43 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli hakkında, “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, sanık Sadık Cebeci'nin, İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmişti.

Öte yandan sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, "terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", “cebir kullanmak suretiyle gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal” “ulaşım araçlarının engellenmesi” ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye yönelik “haberleşmenin engellenmesi” suçlarından toplamda ayrı ayrı 115'şer yıl 10'ar ay hapse çarptırılmıştı.

Sanıkların cezaları onandı

Dosya, İstinaf'a taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Bu kararla sanıklar hakkında verilen karar onanmış oldu.

Gamze Erdemir



