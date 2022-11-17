İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'daki saldırının failleri adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki saldırının failleri adliyeye sevk edildi
İstanbul'daki saldırının failleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri işlemlerinin tamamlandı. Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayına sevk edildi.

İstanbul’daki saldırının failleri adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinden polis araçlarına bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. Terörist Ahlam Albashır ve beraberindeki 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki Adalet Sarayına getirildi.

Sadık Kahraman - Caner Sönmez - Davut Has - Furkan Duman - Sema Demir - Melike İnal
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.