İstanbul'dan 29 AFAD personeli sel felaketinin yaşandığı illere doğru yola çıktı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinden bir çok vatandaş etkilendi. Atatürk Havalimanı'ndan sel felaketinin yaşandığı illere 29 AFAD personeli, 2 kurtarma aracı ve 2 bot ile Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile yola çıktı. Askeri uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapacak. Ekipler, oradan felaketin yaşandığı yerlere gidecek.

Volkan Kayalar - Hacer İnci

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