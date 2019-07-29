İstanbul'dan aldığı kaçak göçmenlerle Tekirdağ'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre 34 BPC 509 plakalı aracın İstanbu'dan aldığı göçmenleri Edirne'ye götürüleceği bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada bahse konu araç saat 23.05 sıralarında Tekirdağ'ın Malkara ilçesi D110 karayolu üzeri Keşan istikametinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

Aracın sürücüsünün C.G. isimli şahıs olduğu, araç içerisinde de 3 Pakistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine yollanırken araç sürücüsü de göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil Dağ