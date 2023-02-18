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İstanbul'dan deprem bölgelerine bin dört yüz yatak gönderildi

İstanbul'dan deprem bölgelerine bin dört yüz yatak gönderildi
İstanbul'dan deprem bölgelerine bin dört yüz yatak gönderildi

Deprem bölgelerindeki depremzedeler için birçok ülkeden gelen bin dört yüz adet portatif yatak ile malzeme Katar Hava Kuvvetleri’ne ait uçak ile Adana’ya gönderildi.

İstanbul’dan deprem bölgelerine bin dört yüz yatak gönderildi - Tıkla İzle

10 ilde etkili olan merkez üssü Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen depremzedeler için dünyanın dört bir yanından yardımlar sürüyor. Deprem bölgeleri için bir çok ülkeden gelen bin dört yüz adet portatif yatak ile bir palet beton delici Atatürk Havalimanı'ndan askeri kargo uçağıyla yola çıktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu(UNHCR) tarafından İstanbul'a gönderilen yataklar, AFAD koordinasyonunda belirlenen ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacak.

Medeni Topaloğlu - Hacer İnci

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