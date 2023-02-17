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İstanbul'dan deprem bölgelerine bin iki yüz yatak yola çıktı

İstanbul'dan deprem bölgelerine bin iki yüz yatak yola çıktı
İstanbul'dan deprem bölgelerine bin iki yüz yatak yola çıktı

Atatürk Havalimanı’ndan deprem bölgelerine birçok ülkeden gelen bin 200 yatak, Endonezya Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı ile Adana'ya gitmek üzere yola çıktı.

İstanbul’dan deprem bölgelerine bin iki yüz yatak yola çıktı - Tıkla İzle

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremzedeler için dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgeleri için bir çok ülkeden gelen bin 200 portatif yatak Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu(UNHCR) tarafından İstanbul'a gönderilen yataklar, AFAD koordinasyonunda ihtiyaca göre dağıtılacak.

Medeni Topaloğlu - Hacer İnci

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