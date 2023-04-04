İstanbul'dan gelen 3 kilo bonzai şehre girmeden yakalandı

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kızılpınar Mahallesi'nde İstanbul ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği duyumu alınması üzerine İstihbarat, KOM Şube Müdürlükleri ve Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığınca İstanbul Çerkezköy D-567 Karayolu üzerinde vaziyet alındı.

Şehre girmeden yakalandılar

Ekiplerce yapılan yol kontrolünde durdurulan araçtaki F.Ü. (30) ve Ö.A. (45) isimli şüphelilerin yapılan aramalarında vakumlu ve preslenmiş şekilde 3 kilo 100 gram bonzai ve suçtan elde edilen 33 bin 110 TL ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Çerkezköy Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheliler gözaltına alındı. Ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kenevir evi

Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde C.H.'nin (47) evinde kenevir yetiştirdiği yönünde duyum alınması üzerine İstihbarat, KOM ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan aramada; 607 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi, 5 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet metal kama ele geçirildi. Olayla ilgili C.H. ve aynı ikamette bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.

Halil Dağ

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