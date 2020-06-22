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İstanbul'dan getirdiler Zonguldak'ta piyasaya süreceklerdi

İstanbul'dan getirdiler Zonguldak'ta piyasaya süreceklerdi
İstanbul'dan getirdiler Zonguldak'ta piyasaya süreceklerdi

Zonguldak İl Jandarma ekipleri operasyonlarına devam ediyor. Jandarma narkotik köpeği “Vera” 27 adet Extacy tabir edilen uyuşturucu hap yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzelendi. B.K. isimli şahsın İstanbul ilinden getirdiği uyuşturucu maddeyi Zonguldak ili Devrek ilçesinde piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma Narkotik köpeği “Vera”nın da katıldığı operasyonda İstanbul'dan otobüs ile Zonguldak'a gelen B.K. yakalandı. 27 adet Extacy tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından göz altına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sertaç Özdemir
 

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