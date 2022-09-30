İstanbul'dan Konya'ya pedal çevirdiler

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ÇEKUD, Pusula ve ATAK Gençlik Bisiklet Takımları'nın İstanbul'daki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Türbesi'nden Mevlana Hazretleri Türbesi'ne doğru başlattığı bisiklet turu tamamlandı. 26 Eylül Pazartesi günü İstanbul'dan yola çıkarak Hazreti Mevlana'nın doğum günü olan 30 Eylül'de Konya'ya gelen bisiklet takımları, şehrin tarihi mekanlarını gezerek en son Mevlana Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti. Burada bisikletçilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 620 kilometrelik yolculuk sonrası Konya'ya gelen sporcuları tebrik etti. Etkinlik çerçevesinde güzergah üzerindeki şehirlerin manevi büyüklerini de ziyaret eden takımlar buralarda alan temizliği yaparak çevre temizliğine de dikkat çekti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.