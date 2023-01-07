İstanbul'dan okumak için geldiği Bafra'da pide ustası oldu

İstanbul'dan Bafra'ya okumak için gelen Ayşenur Cındık Konat, Bafra Meslek Yüksekokulu'nda tanıştığı Yasin Konat ile evlendi. Evliklerinden 1 çocuğu olan Konat, eşinin açtığı pide salonunda eleman sıkıntısı yaşanması üzere kolları sıvayıp, eşine yardımcı olmak için önce hamur yoğurmayı daha sonra da fırının başında kürek sallamayı öğrendi. Kısa sürede pide yapmayı da öğrenen Ayşegül Konat, eşinin açtığı pide salonunda müşterilerin 'Ayşegül ustası' oldu.

"Mecburiyet bu işi bana yapmayı öğretti"

Yaşadığı süreci anlatan Ayşenur Kolat, “10 yıldır Bafra'dayım. Bafra'nın geliniyim. 2 yıldır bu sektördeyim. Önce eşime yardım etmeye başladım. Daha sonra kendimi usta olarak buldum. İlk başlarda çok heyecanlanmıştım yapamam, edemem diye ama mecbur kalınca daha doğrusu elemansız kalınca bu mesleği öğrendim. Mecburiyet bu işi bana yapmayı öğretti. İş başa düşünce bir baktım usta olmuşum. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu dönüşler beni de çok memnun etti. Bayan usta görünce herkes 'bayan mı yapıyor' diye soruyor. Kimi müşterilerimiz 'çok iyi' deyince bu beni daha motive ediyor. Yapabilirim dedim ve başladım. Çok zorlandım, bu mesleğinde zor yanları var ama bir bayanın isteyip de yapamayacağı bir şey yok" dedi.

Eşi Yasin Kolat ise 'Ayşegül usta'nın mesleğin sırlarını kendisinden değil, Ramazan ustadan öğrendiğini söyledi.

Pide ustası Ramazan Akbaş da “Bazı zorluklar yaşadı. Biz de elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olduk. Şimdi iyi bir pide ustası oldu" şeklinde konuştu.

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