İstanbul'dan otobüsle gelen uyuşturucu madde otogarda ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, şüpheli bir şahsın İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi (Metamfetamin) bir yolcu firmasına ait otobüse koli içerisinde verdiği öğrenildi. Öğrenilen bilgi Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Erbaa İlçesine getirerek piyasaya süreceği bilgisi alınan şahsın, otobüse verdiği kolinin Erbaa otogarında araması yapıldı. Yapılan aramada; 283 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Otobüs içerisinde çıkan uyuşturucu maddenin kiralık araçla Erbaa ilçesine gelen şahsa ait olduğu iddia edildi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Şaban Konyar

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