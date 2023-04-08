İstanbul'dan uyuşturucu getirirken yakalanan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.M.Ç., S.S. ve E.N. isimli şahısların İstanbul ilinden Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Narkotik polisi yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu aracı İstanbul dönüşü Kavak ilçesi mevkiinden itibaren takip ederek İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun girişinde bulunan polis uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 99,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili S.M.Ç., S.S. ve E.N. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay



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