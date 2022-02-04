İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirirken yakalandılar

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirirken yakalandılar
İstanbul'dan yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirirken yakalandılar

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 1'i kadın 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolcu otobüsünü Canik ilçesi Dereler Mahallesi mevkisinde takibe aldı. Jandarma ekipleri, otobüsten indiği ileri sürülen Z.A.(40) adlı kadın ile erkek arkadaşı K.A.'yı(38) yaklaşık 250 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Z.A. ve K.A. sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A. ve K.A. mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Muhammer Ay
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.