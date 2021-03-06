İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi

Avcılar E-5'te iki yönlü olarak yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi.

Bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde bir süredir uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın İstanbul'da cumartesi gündüz saatlerinde uygulanmayacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından ilk cumartesi günü dışarıda oluşan görüntü İstanbullular 'Evde Kal'madı dedirtti. E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkisinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Belediyenin kent genelinde trafik yoğunluğu gösteren uygulamada ise yoğunluk yüzdesi saat 13.20 itibariye yüzde 56 olarak ölçüldü.

Murat Delice

