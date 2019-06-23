İstanbullu seçime gitti, onlar ‘kriket' oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına giden İstanbullu seçmen oylarını kullanırken, seçim günü sakinliğini yabancı uyruklular değerlendirdi.

Sultangazi'de toplanıp boş bir araziye gelen Afganistan ve Pakistanlılar ‘kriket' oynadı. Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde kriket oyununun meşhur bir oyun olduğunu söyleyen Ahmed Şarmani, “Biz burada Pazar günleri top oynuyoruz. Canım sıkılıyor buraya geliyorum. Bu oyun Afganistan, Pakistan, Hindistan her memlekette oynanıyor. İsmi kriket. Hafta içi çalışıyorum sadece pazar günleri buraya geliyorum top oynuyorum. Arkadaşları da getiriyorum buraya” dedi.

“Bugün seçim var, biz de kriket oynuyoruz”

İstanbul'da gerçekleşen seçim dolayısıyla sakin bir gün olduğunu belirten Akif Khan, “Bu kriket oyunu. Çok güzel bir oyun. Burada kriket oynuyoruz. Bu oyunu Afganistan, Pakistan, Avrupa, Avustralya, Hindistan oynuyor. Biz de pazar günü tatilde gelip oynuyoruz. Beyzbol gibi. Beyzbola benziyor. Bugün rahat bir gün, kimse yok. Bugün seçim var, biz de burada kriket oynuyoruz” diye konuştu.



Serdar Ünal