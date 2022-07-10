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İstanbullu selle boğuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu iddia edildi

İstanbullu selle boğuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu iddia edildi
İstanbullu selle boğuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu iddia edildi

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış sonrası bir çok ilçede evler, iş yerleri ve yollar sular altında kaldı. En çok hasarın görüldüğü Esenyurt’ta İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunup açıklama yaparken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahada gözükmemesi merak konusu oldu. Sosyal medyada çok sayıda İstanbullunun tepki gösterdiği İmamoğlu’nun tatilde olduğu iddia edildi.

İstanbul'da Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Haramidere'nin taşmasıyla Esenyurt'ta Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri sular altında kaldı. Yüzlerce vatandaşın evi, bayram günü sel sularıyla dolarken AFAD, valilik, ilçe belediyesi ekipleri olmak üzere tüm yetkili birimler harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın ilk saatlerinde afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya Selçuklu'daki programını yarıda kesip İstanbul'a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemeler yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise yaşanan afete yönelik ne kurumsal ne de sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğu ileri sürülürken, birçok İstanbullu sosyal medya hesaplarından kendisine tepki gösterdi.

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