İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu

İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu
İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından AK Partili belediyeler adeta seferber oldu.

İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu - Tıkla İzle

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 99 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti. AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı. Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.