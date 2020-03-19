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İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular saat 21.00’da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Tıkla İzle

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için İstanbullular saat 21.00'da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. İstanbullular bir dakika boyunca ıslıklar çalarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki sürücülerde kornalara basarak sağlık çalışanlarını destekledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkçılar için “3 gün alkışlayalım” çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, 3 gün aynı saatte alkışlı destek çağrısını yineledi.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Kovid-19) mücadelede aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için, vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla destek vermişti.

Bu desteğin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir paylaşım yaparak vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım” ifadelerini kullandı.
 

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