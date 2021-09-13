İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbullular dikkat! 3 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbullular dikkat! 3 ilçede 13 saatlik su kesintisi
İstanbullular dikkat! 3 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 14 Eylül Salı günü 3 ilçede su kesintisi olacak.

Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye'nin tamamı, Üsküdar ve Ataşehir'in ise bazı mahallelerinde 13 saatlik su kesintisi olacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Eylül 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:

-Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.