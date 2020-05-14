İstanbullular güne sisle uyandı

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis, işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, özellikle Topkapı Surları çevresinde, E-5 Karayolu'nda ve Süleymaniye'de de etkili oldu. Galata Kulesi ve Boğazı etkisi altına alan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, işe giden vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkili oldu. Görüş mesafesini olumsuz etkilediği görüldü.

Medeni Topaloğlu