İstanbullular Pazar günü bu yollara dikkat!

İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan ‘N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat olarak kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:
"Saat 02.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar
- Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası
- Namık Kemal varyant dönüşleri
- Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı
- Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası
Saat 05.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar
- Ayvansaray Caddesi çift yönlü
- Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
- Gülhane Parkı sahil alt girişleri
- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
- Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
- Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak.
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
- Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
- Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak
- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Galata Köprüsü çift yönlü olarak
- Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
Alternatif Yollar
- Atatürk Bulvarı
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D 100 Kuzey Güney Yol
- Türkeli Caddesi
- Avrasya Tüneli
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri
-Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
- Küçük Langa Aralığı Caddesi."