İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaları üzerine birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul’un tarihi mekanlarından Eminönü’nde trafiği yeninde artmaya başladığı görülüyor.

İstanbul'da özel araç kullanımının geçen haftaya göre artmaya başladığı gözle görülür şekilde belli olmaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dışarı çıkan İstanbullular kentin birçok noktasında trafik hareketliliğine yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde uyarıların dikkate alınmasıyla adeta tarihi şekilde sessiz günlerini yaşayan İstanbul trafiği yeninden artmaya başladı. Artan trafik kentin tarihi mekanlarından Eminönü'nde havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İslim Esra Çobanoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.