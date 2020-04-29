İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da özel araç kullanımının geçen haftaya göre artmaya başladığı gözle görülür şekilde belli olmaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dışarı çıkan İstanbullular kentin birçok noktasında trafik hareketliliğine yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde uyarıların dikkate alınmasıyla adeta tarihi şekilde sessiz günlerini yaşayan İstanbul trafiği yeninden artmaya başladı. Artan trafik kentin tarihi mekanlarından Eminönü'nde havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İslim Esra Çobanoğlu

