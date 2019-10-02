İstanbullulara Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği

Akmerkez Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, tasarım tutkunları için kapılarını 3-4-5 Ekim tarihlerinde açıyor. Yapılan açıklamada; şenlik, ev dekorasyonu ve tekstili, bebek, çocuk ürünleri, pijama ve yaz koleksiyonları ile birbirinden özel tasarım ürünlerden oluşurken; butik markalarla kendini ve sevdiklerini şımartmak isteyenler için birbirinden özel parçaların bir arada olduğu şenlikte ziyaretçiler, ayakkabıdan çantaya mücevherden takıya aradıklarını bulabilecek. Hayvan dostlarının da unutulmadığı şenlikte, kedi ve köpek mamaları da satışta olacak.

Şehre Dönüş Alışveriş Şenliği, etkinlik alanında gerçekleşecek.