İstanbulluları FAZ.1 ile, müzik ve sanatla dolu bir hafta sonu bekliyor

Akasya misafirlerini canlı performanslar, konserler, söyleşi, sergi ve atölyelerin gerçekleşeceği müzik, edebiyat kısacası sanatla dolu bir festivale davet ediyor. Yapılan duyuruya göre İki gün sürecek festival kapsamında hem bağımsız müzik sahnesi ve hem de ana akım içinde kendine yer edinmiş isimlerin konserleri, elektronik müzik performansları, kültür-sanat ve tasarım alanlarından kreatif figürlerle söyleşiler, tasarım pazarı, yazar buluşmaları, illüstrasyon ve fotoğraf sergileri, FAZ.1'e özel tasarımlarıyla dövme sanatçıları, atölyeler, live graffiti ve live painting performansları, pop-up ve sürpriz performanslar, deneyim ve yeni medya alanları ile Akasya misafirlerine keyifli bir hafta sonu vaadediliyor.

Manga, Zeynep Bastık, Hey ! Douglas ve Nova Norda sevenleriyle buluşacak

FAZ.1'e özel tasarımlarıyla dövme sanatçıları ve tasarım pazarı katılımcıların hayal gücünü geliştirecek. FAZ.1 söyleşi ve atölyelerde müzik, tasarım, sinema, dijital yayıncılık ve edebiyat dünyasından birbirinden özel isimleri ağırlayacak. Etkinlik kapsamında sevilen sanatçılar Manga, Zeynep Bastık ve Nova Norda da söyleşiler aracılığıyla misafirlerle buluşacak.

Son olarak kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen, 70'lerin Türkçe şarkılarına yaptığı kreatif yorumlar ve görsel kimliğiyle büyük beğeni toplayan Hey! Douglas, 23 Kasım Cumartesi akşamı saat 22.30'da Tamirane sahnesinde olacak.

Sürpriz isimlerin festival boyunca Zuhal Konsept'te sergilenecek enstrüman, kostüm, film dekoru gibi eşyaları, FAZ.1 sonrasında açık artırmaya çıkarılarak elde edilen gelir, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.